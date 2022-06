Rick and Morty: The Anime godrà di una doppia distribuziuone e andrà in onda sia su Adult Swim sia nel contenitore Toonami, ampliando così in modo considerevole il pubblico potenzialmente raggiunto dal progetto.

Jason DeMarco, co-fondatore di Toonami, lo ha confermato recentemente su Twitter, rispondendo ad alcune domande dei fan.

It may air on Toonami at some point but the current plans are for it to air on Adult Swim proper, I believe — SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) June 26, 2022

Potrebbe andare in onda anche su Toonami più avanti, ma i piani al momento credo siano di mandarlo in onda su Adult Swim

Rick and Morty rimane uno degli show più amati della televisione americana e, in passato, Adult Swim ha potuto sfruttare la popolarità del progetto animato per migliorare in modo significativo i propri dati di ascolto. In precedenza l’emittente ha programmato anche i cortometraggi dedicati alla serie in prima serata e lo spinoff potrebbe forse essere proposto nello stesso slot orario.

Toonami potrebbe quindi mandare in onda le repliche, essendo il contenitore statunitense attivo nelle ore notturne.

Il commento compiuto pochi giorni fa da DeMarco sembra infatti ribadire l’intenzione di programmare l’anime senza gestirlo come un prodotto di nicchia ma, al contrario, per sfruttarlo il più possibile al fine dell’aumento dei dati di ascolto.

La nuova serie sarà composta da dieci episodi realizzati dal regista Takashi Sano.

Sano non è nuovo al mondo di Rick and Morty, suoi i corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”. La nuova serie andrà in onda su Adult Swim e anche su HBO Max. Il regista ha commentato così l’annuncio:

Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la banda mettono alla prova il legame familiare, ma si dimostrano sempre all’altezza dell’occasione. È una serie che si focalizza sull’importanza della vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro avventure vi piaceranno!

In ogni caso, nel nostro paese la serie potrebbe e dovrebbe arrivare su Netflix.

