In occasione del San Diego Comic-Con 2023 il regista Takashi Sano ha parlato di Rick & Morty: The Anime.

La nuova serie sarà composta da dieci episodi realizzati dal regista Takashi Sano. Il regista ha commentato così il nuovo anime, definendolo una sfida ricca di pressione:

Ciao. Sono Sano, il regista di Rick and Morty: The Anime. E come regista, vorrei assicurarvi che sono anche un grande fan dell’originale Rick and Morty. Credo che ci siano molti fan di Rick e Morty in tutto il mondo e sono davvero onorato di essere stato scelto da tutti loro per creare una nuova storia di Rick e Morty.

Ma con l’onore arriva anche molta pressione, perché l’originale è così ben fatto. Mi piacerebbe che vi godeste le avventure di Rick e Morty mentre vengono trasportati nel tempo e nello spazio, invischiati in ogni sorta di caos. E dopo tutti e 10 gli episodi penso che vi ritroverete in un particolare stato d’animo. E quello stato, credo, riflette al meglio i sentimenti che provo guardando Rick e Morty. Spero che vi piaccia la nuova serie. Per favore, dateci un’occhiata!