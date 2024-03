Andrew Scott è il protagonista della serie Ripley, in arrivo il 4 aprile sugli schermi di Netflix, e l’attore ha spiegato al magazine Empire che si è avvicinato al personaggio senza compiere una diagnosi della sua situazione mentale.

L’adattamento dei romanzi di Patricia Highsmith compiuto da Steven Zaillian è composto da otto episodi e il protagonista ha sottolineato:

Devi essere rispettoso, ma non troppo riverente, perché altrimenti non ha senso realizzarlo. Devi lasciare la tua impronta sul progetto. Alcune persone apprezzeranno questa versione, e altre le altre versioni, e va bene. Quello che si deve fare è capire perché questo personaggio rimane così affascinante per le persone.

La storia seguirà Tom Ripley mentre entra nella vita di Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) e ne prende il controllo, iniziando a mentire. Scott ha sottolineato:

Penso che caratterizzarlo con un qualche tipo specifico di nevrosi sarebbe un errore. Non ho mai voluto considerarlo uno psicopatico. Non volevo dare troppo un’etichetta alla sua sessualità. Non volevo fare una diagnosi di qualcosa. La sfida è di non giudicarlo.

Il progetto è un adattamento dei romanzi di Patricia Highsmith e racconterà quello che accade quando Tom accetta un lavoro che lo porta ad avere una vita complessa fatta di menzogne, frodi e omicidi.

Dakota Fanning avrà il ruolo di Marge Sherwood, la fidanzata di Dickie che non si fida di Tom. Nel cast anche Elliot Sumner, Maurizio Lombargi, Margherita Buy e John Malkovich.

Alla sceneggiatura, regia e coinvolto come produttore degli otto episodi c’è Steven Zaillian, regista di The Night Of e sceneggiatore di film come Schindler’s List, Hannibal, Gangs of New York e The Irishman.

La storia segue le vicende di Tom Ripley (Scott), un truffatore che si arrangia nella New York dei primi anni ’60 e che viene assunto da un uomo ricco per viaggiare in Italia per cercare di convincere suo figlio vagabondo Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a tornare a casa. L’accettazione del lavoro da parte di Tom è il primo passo in una vita complessa di inganno, frode e omicidio.

