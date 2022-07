Peacock ha ordinato la produzione della serie Those About To Die e alla regia sarà impegnato Roland Emmerich.

Il progetto si ispira al saggio scritto da Daniel Mannix e sarà ambientato nel mondo dei gladiatori dell’antica Roma. Gli episodi proporranno un insieme di personaggi diversi provenienti da vari strati della società romana in cui sport, politica e affari si intrecciano e si scontrano.

A scrivere la sceneggiatura e a produrre il progetto sarà Robert Rodat, già autore di Salvate il Soldato Ryan e Il Patriota.

Emmerich ha dichiarato:

Il potente impero romano mi ha sempre affascinato, specialmente con i suoi enormi giochi che intrattenevano la massa attraverso gli spettacoli che si svolgevano nel monumentale Colosseo. Sarà un epico racconto sportivo guidato da personaggi forti e diversi che esplorano il sentiero che conduce alla gloria, alle prese con sconfitte e con il bisogno di appartenere a qualcosa di più grande di loro. Gli sport in quei tempi antichi erano elettrizzanti e spettacolari come lo sono ora, e sono eccitato nel collaborare con i miei partner di Peacock, High End Productions, Hollywood Gang, e AGC Studios nel portare in tv questo ricco mondo di sangue, sudore e lacrime.

Che ne pensate della serie Those About To Die diretta da Roland Emmerich per Peacock? Lasciate un commento!

Fonte: Variety