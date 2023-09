Rupert Murdoch lascerà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Fox Corp e News Corp: a succedere all’uomo d’affari, oggi 92enne, suo figlio Lachlan Murdoch, che da novembre rimarrà Chair e CEO di Fox Corp e diventerà unico Chairman di News Corp (Rupert manterrà un ruolo da chairman emerito).

È davvero la fine di un’era: Rupert Murdoch è considerato uno degli editori più spietati e senza scrupoli del ventesimo e ventunesimo secolo, e in settant’anni di carriera è riuscito a dominare l’informazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti, arrivando a coprire molti paesi occidentali con l’ombra della sua influenza. Da anni si parla di una sua successione, e non è un mistero che Jesse Armstrong si sia ispirato proprio alla dinastia Murdoch per la serie Succession, arrivata a conclusione solo pochi mesi fa.

In una lettera agli impiegati, Murdoch ha spiegato che “è arrivato il momento giusto per me di ricoprire altri ruoli, ben sapendo di avere dei team di talento e un appassionato leader pieno di principi nella figura di Lachlan, che diventerà unico chairman di entrambe le aziende”.

Lachlan non “eredita” una compagnia in ottime condizioni, anzi: ad aprile Fox Corp ha accettato di pagare 787.5 milioni di dollari a Dominion Voting Systems, che aveva fatto causa a Fox News per il coverage diffamatorio delle elezioni presidenziali americane del 2020. L’accordo ha dato il via a numerosi altri procedimenti contro Fox, accusata di diffamazione anche da altre compagnie che si occupano di certificazioni elettorali (Smartmatic ha chiesto 2.7 miliardi di dollari).

Di origini australiane, Murdoch ha iniziato la sua carriera negli anni cinquanta dopo aver ereditato una serie di quotidiani australiani dal padre. In breve ha trasformato la sua attività in un impero che include i più importanti tabloid scandalistici britannici, diventando uno dei media mogul più temuti e potenti della nostra era. Negli anni Murdoch ha guidato televisioni, giornali e studi cinematografici in tre continenti, fondando Fox News negli Stati Uniti, canale televisivo di informazione pesantemente allineato verso l’ala repubblicana e utilizzato da Donald Trump come amplificatore del proprio messaggio durante la campagna elettorale che lo ha portato a ottenere la presidenza nel 2016. Murdoch e Trump si sono allontanati negli anni, e ora pare non si sopportino.

Imbrigliato tra numerosi conflitti di interessi, nel 2013 Murdoch ha diviso News Corp. e Fox cedendo poi la maggior parte degli asset di 21 Century Fox alla Disney, e la piattaforma satellitare Sky a Comcast.

Ad oggi, Fox Corp è proprietaria di Fox News, Fox Broadcasting e Tubi. News Corp, invece, è proprietaria di giornali come il Wall Street Journal, il New York Post, The Times, il tabloid The Sun e il gruppo editoriale HarperCollins.