Sarah Michelle Gellar, indimenticabile protagonista di Buffy, tornerà sul piccolo schermo come protagonista e produttrice di Wolf Pack, spinoff di Teen Wolf.

Il progetto verrà realizzato per Paramount+ e la partecipazione della star è stata confermata al San Diego Comic-Con.

Lo show si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom e avrà come protagonisti un ragazzo e una ragazza le cui vite vengono cambiate per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura sovrannaturale.

Jeff Davis, creatore e produttore della serie originale, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo dello show.

Gellar avrà la parte dell’investigatrice Kristin Ramsey, un’esperta molto rispettata nel suo campo e che conosce molto bene cosa voglia dire subire una perdita personale. La donna verrà coinvolta dalle autorità per provare a fermare il piromane teenager che ha dato il via all’incendio che ha inoltre causato il risveglio del predatore sovrannaturale che sta terrorizzando Los Angeles.

Nel cast ci saranno anche Armani Jackson nel ruolo di Everett, Bella Shepard che sarà Blake, Chloe Rose Robertson nei panni di Luna, e Tyler Lawrence Gray in quelli di Harlan.

