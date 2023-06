Sarah Snook, in attesa di una possibile candidatura agli Emmy per l’ultima stagione di Succession, ha annunciato che tornerà a teatro a Londra in uno spettacolo che poi probabilmente si sposterà a Broadway e che la vedrà coinvolta in prima persona per due ore sul palco: una versione molto particolare de Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.

L’attrice interpreterà tutti e 26 i personaggi al Theatre Royal Haymarket nel West End, a partire da gennaio 2024, per 12 settimane.

A concepire lo spettacolo Kip Williams, già direttore artistico della Sydney Theatre Company, che dove ha fatto il suo debutto con l’attrice Eryn Jean Norvill. Per far sì che la protagonista interagisca con se stessa interpretando tutti i personaggi, alcune parti verranno filmate, creando una sorta di cine-teatro: sul set saranno infatti presenti numerosi schermi di grandi dimensioni che renderanno possibile l’interazione. Le prove generali inizieranno in autunno, quando verranno filmate le parti.

Oltre al ruolo di Shiv Roy in Succession, che le è già valso due candidature all’Emmy, Snook si è distinta per numerose interpretazioni teatrali, affiancando per esempio Ralph Fiennes ne Il costruttore Solness di Ibsen all’Old Vic.

Fonte: Deadline