La serie, revival di, è statadopo due stagioni.Peacock avrebbe informato il cast e la troupe della sua decisione solo martedì 3 maggio.

Il nuovo progetto prendeva il via quando Zack Morris, diventato il governatore della California, decideva di chiudere molti licei che non avevano abbastanza fondi, trasferendo gli studenti in istituti che si trovavano in una situazione economica migliore, come il liceo Bayside High. L’arrivo dei ragazzi permettevano quindi agli studenti di avvicinarsi alla realtà.

Peacock ha dichiarato:

Siamo così orgogliosi di essere stati la casa della nuova versione di Saved by the Bell per i fan vecchi e nuovi. La serie ha avuto un posto nella cultura per oltre 30 anni e la nuova versione, guidata dall’entusiasmo della superfan Tracey Wigfield e all’insegna dell’umorismo intelligente, della continuazione dell’eredità dello show originale, il tutto permettendo a più spettatori di sentirsi visti. Siamo grati nei confronti di Tracey, Franco Bario, dei nostri partner di UTV, del nostro amato cast e dei fan che hanno continuato a sostenere una delle serie più iconiche di sempre.

Saved by the Bell aveva come protagonisti Belmont Cameli, Dexter Darden, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Peña, Josie Totah Haskiri Velazquez, e John Michael Higgins. Tra le star della serie originale che erano ritornate nelel puntate c’erano Elizabeth Berkley e Mario Lopez, interpreti dei ruoli di Jessie Spano e A.C. Slater.

La serie era scritta e prodotta da Tracey Wifield, Franco Bario e Peter Engel.

