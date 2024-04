È Netflix ad aggiudicarsi la serie tv live action di Scooby-Doo.

A produrre il progetto la Berlanti Productions di Greg Berlanti, ovviamente in partnership con Warner Bros. Television che ospita tutte le sue attività. La serie è stata scritta da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg (autori di Cowboy Bebop) e racconterà una versione moderna delle vicende dei personaggi animati creati da Hannah-Barbera, ovviamente in live action.

Netflix ha vinto l’asta al migliore offerente e ha ordinato la serie, che è in fase di scrittura. Solo qualche giorno fa è uscita sulla piattaforma un’altra produzione Berlanti/WB, Dead Boy Detectives, ma in passato ha lanciato anche You e Le terrificanti avventure di Sabrina, sempre prodotte da Greg Berlanti.

Il franchise di Scooby-Doo è stato creato da Joe Ruby e Ken Spears nel 1969 con una serie animata intitolata Scooby Doo, Where Are You? trasmessa dalla CBS fino al 1976. I personaggi sono poi diventati di proprietà della Warner quando Warner Bros. Animation ha acquisito lo studio Hannah-Barbera. Negli anni sono state prodotte varie serie per la ABC, per The WB, per The CW e recentemente Cartoon Network e Boomberang. MAX sta trasmettendo la seconda stagione dello spin-off Velma. Nel 2002 è uscito anche un film in live-action, due anni dopo è uscito il suo sequel. Un film d’animazione, intitolato Scoob!, è uscito in anni più recenti.

Protagonisti di Scooby-Doo un gruppo di adolescenti composto da Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e Shaggy Rogers che, assieme al loro cane Scooby-Doo, risolvono i misteri più disparati.

Fonte: Variety

