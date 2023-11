Il 17 novembre debutterà su Netflix la serie animata Scott Pilgrim: Takes Off e online è stato condiviso il video dei titoli di testa.

Il filmato, come scritto nel post condiviso su Twitter, accompagnerà i primi capitoli della storia ed è sulle note del brano Bloom, di Necry Talkie.

Ecco il video:

Il cast vedrà coinvolti come doppiatori tutti i protagonisti del film: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Allison Pill, e Brandon Routh.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell’animazione. Brian O’Malley sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

La regia del progetto, invece, è affidata ad Abel Gongora. Anamanaguchi infine curerà la colonna sonora con nuovi brani originali.

Tra le pagine del fumetto si racconta la storia di Scott: un bassista fannullone che vive a Toronto. Il giovane si innamora di una ragazza chiamata Ramona Flowers ma, per frequentarla, deve prima sconfiggere i sette malvagi ex della ragazza. La graphic novel è composta da sei volumi pubblicati fino al 2010, anno in cui è arrivato nelle sale anche il film con star Michael Cera.

Che ne pensate del video dei titoli di testa di Scott Pilgrim: Takes Off? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili