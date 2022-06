Emma Roberts ha dichiarato che vorrebbe realizzare la stagione 3 di Scream Queens.

Nella serie ideata da Ryan Murphy, che univa elementi horror con altri all’insegna dell’umorismo, l’attrice aveva la parte di Chanel Oberlin.

Il progetto, cancellato dopo solo due stagioni, può contare su un gran numero di fan e l’attrice ha dichiarato a ComicBook:

Voglio realizzare una stagione 3 di Scream Queens e penso ora sia il momento giusto. Non so realmente chi sia responsabile per dire sì o no, ma dovremmo far sì che accada.