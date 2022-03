Oggi siamo stati invitati dalla Disney a fare una chiacchierata con, la star di, in occasione del junket virtuale di Una scatenata dozzina, rilettura della storia alla base della ben nota commedia del 2003 con Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff, Tom Welling e Piper Perabo. Il film arriverà questo venerdì in streaming su Disney Plus.

In attesa di farvi vedere il video integrale della nostra chiacchierata, condividiamo intanto con voi quello che Zach Braff ci ha detto in merito a una ipotetica reunion di Scrubs, l’amatissima sit-com ideata da Bill Lawrence che, negli Stati Uniti, è stata proposta in Tv fra il 2001 e il 2010 (in Italia arrivò su MTV un paio di anni dopo, nel 2003) e che è ora disponibile nel catalogo della già citata Disney Plus.

Dato che un paio di anni fa, nel loro podcast Fake Doctors, Real Friends, Zach Braff e Donald Faison si erano dimostrati possibilisti circa la possibilità di mettersi un giorno al lavoro su una reunion – o un revival – di Scrubs, abbiamo chiesto all’interprete di John Michael “J.D.” Dorian se, sempre ragionando in termini ipotetici, sia ancora interessato alla cosa e se, secondo lui, possa funzionare meglio come serie o tv movie.

Zach Braff ci ha detto che, inevitabilmente, da quando la questione è emersa, il tema del revival di Scrubs scappa fuori in molte conversazioni che fa, specie con la stampa e specie ora che, con le piattaforme streaming, contenuti come questi hanno dimostrato di calamitare l’attenzione del pubblico. Poi, nello specifico, ha aggiunto: “Penso che, chiaramente, funzionerebbe meglio come serie limitata, non come una stagione lunga da venti, ventidue episodi. Posso sicuramente dire, per quel che mi riguarda, che se Bill Lawrence vorrà scriverla, io ci sarò!”.

