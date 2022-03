ha commentato la notizia checollaborerà alla realizzazione di un documentario prodotto per Netflix dopo che la sua storia è stata raccontata nella serie

I produttori dello show con star Lily James e il protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, disponibile in Italia su Disney+, avevano provato a coinvolgere la star di Baywatch durante le fasi di sviluppo, tuttavia l’attrice non ha risposto alle richieste e fonti vicine a Pamela hanno confermato che non ha intenzione nemmeno di vedere il trailer.

Sebastian Stan, intervistato da Variety, ha ora commentato l’annuncio del progetto destinato alla piattaforma di streaming che viene descritto come “la storia vera” di Pamela Anderson. L’interprete di Tommy Lee nella serie ha spiegato:

Penso sia grandioso. Mi sento grato e speranzoso per il fatto che lo show sia fonte di ispirazione per un’ulteriore conversazione e il meritato sguardo più approfondito alla storia, e non vedo l’ora di vederlo.

Fonte: Variety