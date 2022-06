I fan della Marvel sembra dovranno attendere piuttosto a lungo prima di vedere gli episodi di Secret Invasion sugli schermi: le riprese del nuovo progetto targato Disney+ non sono infatti ancora finite.

Samuel L. Jackson, durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live!, ha infatti parlato del suo lavoro per la Marvel spiegando:

No, non ho finito. Devo tornare a Londra a un certo punto nel mese di agosto. Ma ho dovuto tornare sul set per alcune riprese di The Marvels e poi ho delle cose da fare di Secret Invasion.

I fan del MCU potranno quindi vedere Nick Fury in più occasioni e nella serie, come ha recentemente rivelato lo stesso attore, si mostrerà qualche dettaglio della vita privata del personaggio dando spazio a degli aspetti non ancora rappresentati sugli schermi, svelando cosa accade all’iconico leader quando non è al lavoro o impegnato a salvare l”universo con i supereroi.

Nel cast della serie ci saranno anche Ben Mendelsohn, Don Cheadle nel ruolo di James Rhodes, Dermot Mulroney che sarà il nuovo Presidente degli Stati Uniti ed Emilia Clarke.

Fonte: ComicBook