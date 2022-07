Secret Invasion: la descrizione del trailer, Rege-Jean Page nel cast

In occasione del panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer di Secret Invasion, l’attesa serie in arrivo su Disney+ nella primavera del 2023.

Sul palco della Hall H è salita Cobie Smulders, che tornerà nei panni di Maria Hill, per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sulla serie. “Come ha anticipato Kevin Feige, questa serie sarà più dark delle altre. Sarà un thriller molto entusiasmante,” ha spiegato l’attrice. “Non saprete mai chi è chi – se si tratta di Skrull o di umani”.

Numerosi i volti noti presenti nel trailer, primo tra tutti ovviamente Nick Fury (Samuel L. Jackson), che esce da un’astronave per incontrare Maria Hill (Smulders) in un bar. Hill ha cercato di contattarlo in passato, senza riuscirvi, e lo accusa di aver evitato la Terra per anni, chiedendogli poi il motivo per cui ha scelto di tornare indietro. A quanto pare c’è qualcosa che ha attirato la sua attenzione.

Nel trailer lo vediamo poi affrontare una discussione con Talos (Ben Mendelsohn), lo Skrull che aveva aiutato in Captain Marvel. “Devi fare molta attenzione, Fury,” lo avverte Talos in forma umana. Insieme, uniranno le forze per fermare l’invasione Skrull. Successivamente, vediamo Fury assieme a James Rhodes (Don Cheadle), circondato da uomini vestiti di nero. Fury esclama: “Quanto ti fidi della tua sicurezza?” Inoltre vediamo Olivia Colman nei panni di una figura autorevole, forse un superiore di Fury: “Non sei in forma per questo, Fury”, lo avverte.

Nel comunicato ufficiale diffuso oggi, la Marvel ha anche annunciato che Regé-Jean Page (Bridgerton) farà parte del cast, affiancando Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, oltre a Martin Freeman (nuovamente nei panni di Everett K. Ross).

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.