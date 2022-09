Secret Invasion: Emilia Clarke nelle nuove foto dal set delle riprese aggiuntive

Emilia Clarke è immortalata nelle foto scattate sul set delle riprese aggiuntive di Secret Invasion, uno dei progetti Marvel in arrivo su Disney+.

Le immagini realizzate a Londra mostrano l’attrice mentre gira alcune sequenze che sembrano essere ambientate in Russia, come rivelano le scritte presenti in vari elementi delle scenografie.

Emiloa Clarke on set of #SecretInvasion reshoots! pic.twitter.com/5WtD1fj9Po — Secret Invasion News (@sinvasionnews) September 26, 2022

Emilia Clarke on set of #SecretInvasion pic.twitter.com/AYfpGDV8zI — Secret Invasion News (@sinvasionnews) September 23, 2022

La sinossi della serie anticipa:

Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-crediti di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni autoriali. La serie potrebbe poi legarsi al prossimo sequel di Captain Marvel The Marvels, in uscita nelle sale il prossimo luglio, dove ci saranno sia Fury che Talos.

Fonte: Twitter