Secret Invasion: svelata l’identità del personaggio interpretato da Emilia Clarke

Nel cast di Secret Invasion ci sarà anche l’attrice Emilia Clarke e l’identità del suo personaggio sembra sia stata rivelata da una GIF ufficiale condivisa online.

La parte affidata all’ex star di Game of Thrones sembra sia quella di Abigail Brand, l’agente a capo di S.W.O.R.D., la versione di S.H.I.E.L.D. che si concentra su questioni extraterrestri e possibili pericoli alieni.

Tra le pagine dei fumetti si sa che è nata da un padre alieno e una madre umana, ed è cresciuta sul pianeta Axus. Sempre nell’opera originale Abigail è una mutante.

Ecco la GIF:

La sinossi della serie anticipa:

Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-crediti di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni autoriali. La serie potrebbe poi legarsi al prossimo sequel di Captain Marvel The Marvels, in uscita nelle sale il prossimo luglio, dove ci saranno sia Fury che Talos.

