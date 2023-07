Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio tre di Secret Invasion è disponibile da oggi su Disney+ e contiene un indizio su come sconfiggere gli Skrull, direttamente da Iron Man 3. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Nell’episodio, Talos accoltella Gravik e gli squarcia la mano. Quando il generale Skrull si rigenera però, notiamo il colore arancione tipico di Extremis. Sappiamo da Iron Man 3, che Extremis è instabile (quanto meno sugli umani) e Nick Fury dovrebbe esserne al corrente. Che sia questa la strategia per fermare Gravik? O gli Skrull sono immuni a eventuali autodistruzioni?

Nel cast di Secret Invasion ci saranno anche Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion sarà disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Pensate che l’Extremis di Iron Man 3 possa essere la chiave per la sconfitta degli Skrull in Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

