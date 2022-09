Secret Invasion: vedremo Maria Hill e Nick Fury sotto una luce diversa

Cobie Smulders tornerà a indossare i panni di Maria Hill in Secret Invasion e ha detto che vedremo il suo personaggio sotto una luce diversa.

In una recente intervista con TV Line, l’attrice ha svelato cosa dobbiamo aspettarci dal suo personaggio e da Nick Fury:

Sembra così bello, e ha un tono molto diverso da quello che ho visto nel MCU. Voglio dire, avere Sam in qualsiasi cosa è un brivido continuo, ma penso che questa volta interpreti davvero il suo personaggio in un modo davvero interessante che ho sempre voluto vedere. Ho potuto interpretare la Maria Hill più profonda di sempre. Questa è la bellezza di queste serie che la Marvel sta facendo, sei in grado di avere davvero il retroscena di questi personaggi. Quali sono le conversazioni che accadono quando sono seduti a bere un caffè? Non è come: “Dobbiamo prendere i cattivi! Dobbiamo prendere quella cosa! Dobbiamo salvare di nuovo il mondo!” ma è invece: “Facciamo solo una chiacchierata, andiamo a fare una passeggiata.” Possiamo vedere quel tipo di momenti ed essere un po’ più intimi con i personaggi.

L’attrice ha poi scherzato sul fatto che i Marvel Studios stiano sicuramente pianificando qualcosa di simile a quanto successo nella saga a fumetti:

Sono dei geni alla Marvel, quindi creeranno qualcosa di cui non posso parlare o che non ho la capacità di capire.

Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

Secret Invasion riprende le trame di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, entrambi terminati con delle scene post-crediti con gli Skrull che impersonano umani in posizioni autoriali. La serie potrebbe legarsi al prossimo sequel di Captain Marvel The Marvels, in uscita nelle sale il prossimo luglio, dove ci saranno sia Fury che Talos.

La serie Secret Invasion uscirà su Disney+ all’inizio del 2023.

Cosa vi aspettate da Maria hill e Nick Fury in Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book