Secret Invasion: Martin Freeman conferma la sua presenza nella serie Marvel

Martin Freeman ha confermato la sua partecipazione a Secret Invasion, svelata da Samuel L. Jackson prima della conferma da parte dei Marvel Studios.

La star britannica, intervistata da Radio Times, ha dichiarato in modo ironico:

Per non imbarazzare Samuel, dirò… Non dirò che si è totalmente sbagliato e sta pensando a Sam Rockwell. Quindi sì, potrò apparire davvero.