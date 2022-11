Secret Invasion: Martin Freeman svela che la serie sarà qualcosa di nuovo all’interno del MCU

Martin Freeman ha parlato della nuova serie Marvel intitolata Secret Invasion svelando che sarà un progetto diverso da quelli che sono già stati proposti sugli schermi di Disney+.

L’interprete di Everett Ross, intervistato da Digital Spy, ha infatti spiegato:

Sembra piuttosto differente da cose che ho già visto. Sembra un piccolo allontanamento. Lo fa, ma in modi che non sarei in grado di poter descrivere. Ribadisco, non l’ho vista. Non ho nemmeno letto tutti gli script.

In precedenza era stata Cobie Smulders a sottolineare l’originalità del progetto all’interno del MCU dichiarando:

Avrà un’atmosfera davvero diversa rispetto a quelle che abbiamo visto nel MCU. Avere Samuel L. Jackson come protagonista è semplicemente elettrizzante da vedere, ma penso che si stabiliscano le basi per la storia del personaggio in un modo davvero interessante che ho sempre voluto vedere.

La sinossi della serie anticipa:

Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-crediti di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni autoriali. La serie potrebbe poi legarsi al prossimo sequel di Captain Marvel The Marvels, in uscita nelle sale il prossimo luglio, dove ci saranno sia Fury che Talos.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Martin Freeman sulla serie Secret Invasion? Lasciate un commento!

Fonte: Digital Spy