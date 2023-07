Martin Freeman ha rotto il silenzio sul fatto che Everett Ross si sia rivelato uno Skrull all’inizio di Secret Invasion.

Parlando con Collider, Martin Freeman ha detto che pensa che negli altri film, tra cui Black Panther: Wakanda Forever, interpretava il vero Everett Ross e non uno Skrull come visto in Secret Invasion:

No, ne abbiamo parlato. Mettiamola così, non stavo interpretando nulla nella parte dello Skrull in Black Panther: Wakanda Forever. Non stavo pensando, ‘Sono uno Skrull’, Secret Invasion e Wakanda Forever erano decisamente sovrapposti, cronologicamente, ma non mi è mai stato detto chiaro e tondo che ero un alieno.

Nel cast di Secret Invasion oltre Martin Freeman, Samuel L Jackson, Emilia Clarke Cobie Smulders, Don Cheadle, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Killian Scott.

La serie è stata scritta e prodotta da Kyle Bradstreet, mentre alla regia sono stati impegnati Thomas Bezucha e Ali Selim.

Secret Invasion è disponibile su Disney+ dal 21 giugno.

Fonte: Comic Book

