Il regista Ali Selim ha svelato un divertente retroscena riguardante le riprese di Secret Invasion, raccontando alcuni momenti sul set con al centro Ben Mendelsohn che avrebbe voluto inserire nelle puntate.

Il filmmaker ha dichiarato:

Ci sono molte cose che sono state tagliate dal montaggio finale e, per me, accade in ogni storia che stai raccontando, continuando a esplorare il miglior modo per narrarla. E parte di quel modo migliore significa girare alcune cose e poi non usarle perché appesantiscono la storia, o non abbiamo realmente bisogno di sapere quei dettagli, o sta diluendo la forza della storia. Quindi ci sono molte cose che abbiamo girato e non sono nel montaggio finale dello show, ma tutto quello che posso dire è che non funzionavano realmente o per il ritmo dello show.