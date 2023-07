Il regista di Secret Invasion ha commentato la scena in cui Don Cheadle e Samuel L. Jackson conversano nel secondo episodio, sottolineando che si trattava quasi di un momento teatrale.

Ali Selim, intervistato da TVLine, ha sottolineato:

Non posso dire molto perché si tratta di due dei più grandi attori viventi che hanno voluto lavorare insieme per decenni, se ho capito bene, e non hanno mai avuto l’opportunità di farlo.