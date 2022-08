Secret Invasion: Samuel L. Jackson annuncia la fine delle riprese aggiuntive

È terminata la lunga sessione di riprese aggiuntive di Secret Invasion, la prossima serie dei Marvel Studios in uscita a marzo del 2023. A confermarlo Samuel L. Jackson, che venerdì ha condiviso sul proprio profilo Instagram un selfie indicando come la produzione fosse finalmente terminata.

Le riprese sono durate circa tre settimane e hanno interessato l’area di Londra.

Ancora poco sappiamo sulla serie, se non che Nick Fury (Jackson) è uno dei protagonisti principali. Al San Diego Comic-Con è stata mostrata una breve preview che abbiamo descritto qui. Successivamente è stata diffusa la prima, breve sinossi che spiega:

Secret Invasion è una serie annunciata per Disney+ che vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. L’evento crossover mostra una fazione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati sulla Terra per anni.

La serie riprenderà le trame anticipate nelle scene post-crediti di Spider-Man: Far From Home e WandaVision, in cui gli Skrull impersonano umani in posizioni autoriali. La serie potrebbe poi legarsi al prossimo sequel di Captain Marvel The Marvels, in uscita nelle sale il prossimo luglio, dove ci saranno sia Fury che Talos.

Cosa ne pensate di Secret Invasion? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative a Secret Invasion grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.