Paramount+ ha annunciato il cast della serie Sexy Beast, ideata come prequel del film del 2000, e tra i protagonisti ci saranno anche Emun Elliot e Stephen Moyer.

Al centro della trama ci sarà la storia delle origini di Gal Dove, Don Logan e Teddy Bass, i personaggi interpretati nel film da Ray Winstone, Ben Kingsley e Ian McShane.

Le puntate seguiranno il complicato rapporto tra Gal, che inizia a lasciarsi coinvolgere dalla seducente follia del mondo criminale londinese durante gli anni ’90, e Don.

James McArdle (Omicidio a Easttown) avrà il ruolo di Gal Dove, mentre Emun Elliot avrà la parte di Don Logan, il suo migliore amico. I due sono dei piccoli ladri che vivono a East London.

Nel cast ci saranno anche Sarah Greene nel ruolo di Deedee, una star di film per adulti con il potenziale di stravolgere la vita di Gal. Stephen Moyer sarà invece Teddy Bass, un nome emergente nel mondo dei gangster con cui Gal e Don potrebbero lavorare in occasione di una rapina.

Tamsin Greig sarà infine Cecilia, la sorella maggiore di Don.

Tra gli interpreti c’erano Eliza Bennett (Dynasty), Clea Martin (Hanna), Nicholas Nunn (The Victim), John Dagleish (The Third Day), Robbie Gee (Motherland), Paul Kaye (The Stranger), Lex Shrapnel (Infiniti), Cally Lawrence (Who Is Alice), David Kennedy (Hollyoaks), Nitin Ganatra (EastEnders) e Alice Bailey Johnson (This Is Going to Hurt).

Lo showrunner Michael Caleo ha dichiarato:

Mi sento così fortunato nel potere esplorare questi personaggi delineati in modo meraviglioso un decennio prima di incontrarli nella storia originale. Questa serie è da molti anni una mia grande passione e non vedo l’ora di vederla prendere vita con questo cast fantastico.

Alla regia delle puntate ci sarà Daniel O’Hara (Brassic).

Fonte: Deadline