Shannen Doherty ha rivelato al magazine People che il cancro contro cui lotta da anni si è esteso anche alle ossa.

L’interprete di Brenda in Beverly Hills, 90210 ha rilasciato un’intervista in cui spiega che a gennaio ha dovuto sottoporsi a un’operazione al cervello dopo aver scoperto di avere delle metastasi. Dopo un ciclo di radiazioni, Shannen ha rassicurato i suoi fan dicendo che hanno trovato una routine medica che sta funzionando e sta affrontando la situazione “giorno per giorno, mese per mese, anno per anno”.

Doherty, nei video condivisi dal magazine, dimostra di non aver perso il suo senso dell’umorismo e, soprattutto la speranza e la voglia di vivere. L’attrice ha sottolineato che non ha alcuna paura della morte, ma di non aver chiuso con la vita:

Non ho chiuso con la vita. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho smesso di, spero, cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho chiuso con la vita.

Shannen Doherty ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. La malattia, nel 2020, aveva colpito il cervello e ora le ossa.

La star condividerà aneddoti e ricordi sulla sua vita e professione in occasione del podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, in arrivo su iHeartRadio il 6 dicembre.

Fonte: People