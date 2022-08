She-Hulk: tra gli easter egg dell’episodio 2 un amatissimo personaggio e un recente film Marvel Studios

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da un paio d’ore su Disney+ e contiene alcuni interessanti easter egg.

Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Mentre sta cercando un lavoro comodamente seduta sul proprio divano, Jennifer sta visitando un sito molto simile a Buzzfeed, in cui tra le varie schede correlate possiamo vedere anche il mini-gioco “Trova Ant-Man“. Ma è la colonna laterale che ha attirato la nostra attenzione: il primo articolo cita una rissa in un bar scatenata da un uomo con artigli d’acciaio. La descrizione combacia con quella di Logan, anche conosciuto come Wolverine.

Il secondo articolo parla finalmente di Tiamut, il celestiale incastrato nell’oceano dopo il film dedicato agli Eterni. E si domanda il perché sia bloccato lì.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

