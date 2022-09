She-Hulk: l’episodio 5 non ha la scena dopo i titoli di coda

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ ed è la prima puntata della serie senza una scena dopo i titoli di coda. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

L’episodio 5 di She-Hulk si conclude con Jennifer che si reca da Luke per i suoi nuovi vestiti, e con quest’ultimo che chiude un pacco da ritirare, al cui interno vediamo l’elmo giallo di Daredevil. Partono poi i titoli di coda, che terminano con i loghi di produzione, senza mostrarci extra sulla puntata come accaduto fino a oggi.

Fino a oggi, ogni episodio aveva un epilogo dopo i titoli di coda, e al momento non sappiamo se nel prossimo episodio ricominceranno le scene extra o se saranno ancora assenti.

I primi cinque episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

