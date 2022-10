Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 8 di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile su Disney+ da qualche ora, sono presenti due easter egg dedicati ad altrettanti personaggi Marvel. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Dopo aver passato la notte con Matt Murdock, Jennifer deve prepararsi per il galà degli avvocati e viene raggiunta da Nikki. Nel monologo successivo, la protagonista della serie cita il plot twist dell’episodio prima del finale di stagione, nominando come esempio un altro Hulk, forse rosso. Si tratta di un riferimento a Hulk Rosso, la cui vera identità nei fumetti è quella del generale Ross.

La carrellata prosegue con Nikki che appare di scatto, sfoderando diversi utensili per i trucchi come gli artigli di Wolverine. Si tratta già del secondo easter egg dedicato al mutante canadese con gli artigli di adamantio.

I primi otto episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate di questi due easter egg nell’episodio 8 di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.