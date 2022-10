She-Hulk: la regista Anu Valia parla di Titania

Anu Valia, la regista degli ultimi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law ha parlato del personaggio di Titania.

In una recente intervista Anu Valia ha parlato proprio di come è stata introdotto il personaggio di Jameel Jamil:

Sì, e questo è un altro merito degli sceneggiatori, il modo in cui hanno affrontato Titania come cattiva. Gli elementi che hanno preso di lei dai fumetti e poi come l’hanno cambiata per renderla un po’ più pungente nella cultura odierna. E ho pensato che fosse davvero intelligente. Penso che ciò che Jameela le ha dato è così perfetto. Dici solo “Oh, è un mischione di tutti questi tipi diversi”, e lei li fa armonizzare tra loro.

Sento che c’è anche una profonda insicurezza. Penso che sia da lì che proviene davvero. E sento che viene fuori perché indossa i paraocchi: “Sarò la rovina della sua esistenza”. E questo non succede se non c’è dell’insicurezza. Ma mi sento come se provenisse da un posto molto intelligente. E questo è ovviamente tutto merito degli sceneggiatori, e poi degli attori che fanno così tanto. Ci sono solo tanti altri livelli. Non si sente una nota stonata, almeno per me.