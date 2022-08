She-Hulk: Tatiana Maslany anticipa un grande cameo per l’episodio 3

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Tatiana Maslany, la protagonista di She-Hulk: Attorney At Law, ha anticipato un grande cameo per l’episodio 3 della serie tv. La notizia potrebbe contenere degli spoiler, quindi non proseguite nella lettura nel caso non vi vogliate rovinare nulla.

Parlando con The Hollywood Reporter della scena post credit dell’episodio 3, la Maslany si è detta entusiasta e impaziente che sia resa pubblica. La post credit in questione dovrebbe contenere un numero di danza di She-Hulk, qualcosa che l’attrice vuole che tutti vedano:

No, la voglio online! Voglio davvero che tutti la vedano perché è stato il giorno più bello della mia vita. È stato il momento più bello della mia vita. Soprattutto nella tuta mo-cap! Non mi posso sentire in imbarazzo se sono di fronte alla persona più bella e cool del pianeta. Non c’è proprio modo. Quindi se sembrerò una ragazzina che balla in pigiama, per me va bene. Finché potrò ballare con lei, sono felice.

Il cameo potrebbe riguardare qualcuno di realmente esistente e non per forza legato al Marvel Cinematic Universe.

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book