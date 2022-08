She-Hulk: tutte le canzoni del primo episodio

Marvel Studios ha pubblicato la playlist ufficiale delle canzoni del primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile da ieri su Disney+.

Le canzoni presenti sono: “Money On It” di Together Pangea, “Next Thing You Know” di Robin & The Rocks, “I Want to Be With You” di George Simms, “Fast (Motion)” di Saweetie,”Porro Bonito” di Orquesta Ritmo De Sabanas,”Cumbia Caletera” di Tito Nunez y su Orquesta,”Licked and Live on Ludlow” di Deep East Music,”Banaito Y Perfumao” di Fernando Cavazos e infine “Who’s That Girl?” di Eve. Di seguito la playlist su Spotify:

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Vi sono piaciute le canzoni del primo episodio di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book