She-Hulk: Charles Soule ha aiutato a scrivere l’episodio 8

Tra i consulenti legali dell’ottavo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, c’è anche Charles Soule, autore di fumetti Marvel e avvocato.

In una recente intervista con Marvel.com, l’autore ha raccontato come ha aiutato a scrivere la scena in tribunale tra Matt e Jennifer:

Ho scritto una run di She-Hulk con Javier Pulido e Ron Wimberly nel 2014, e poi quando la serie è entrata in produzione – nel 2020 – mi hanno contattato per essere effettivamente il consulente legale nello show. Poiché ho un background legale, sono un avvocato da molto, molto tempo. Sono stato in grado di leggere le sceneggiature e parlare con gli sceneggiatori e con i produttori e dire ciò che avvocati, giudici e aula di tribunale avrebbe fatto in quella situazione. Arrivare ad aggiungere la mia piccola parte alla serie offrendo alcuni piccoli consigli legali e vedere come sono passati dalla sceneggiatura allo schermo è semplicemente un vero spasso. Quindi mi sto divertendo sia come fan che come parte della serie tv.