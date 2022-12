She-Hulk: Charlie Cox difende la serie tv “Non è lo show di Daredevil!”

Charlie Cox è tornato a indossare il costume di Daredevil in occasione di She-Hulk Attorney at Law.

In una recente intervista con Digital Spy, l’attore ha risposto alle critiche alla serie tv, invitando a guardare altro se non se ne gradisce il tono:

Ci sono cose che fai quando interpreti un supereroe. Ci sono scene che leggi e dici: “I fan lo adoreranno”. Questa è una scena da K.O.” E poi ci sono cose come la camminata della vergogna, dove sei in dubbio. Una scena che potrebbe andare in due modi. Questo potrebbe essere qualcosa che piace davvero ai fan, e potrebbe essere qualcosa che sembra andare contro la natura di ciò che amano del personaggio e il tono di tutto.

Cox ha poi sottolineato che She-Hulk non era la serie tv di Daredevil, e il personaggio si doveva adattare al tono:

La cosa buona di farlo in She-Hulk è che non è lo show di Daredevil. Era mio compito come attore entrare nello show di un’altra persona e abbracciarne il tono, rimanendo il più fedele possibile al personaggio.

Se leggi i fumetti, ci sono alcuni in cui il tono di Daredevil è molto più leggero, ed è molto più sciocco e divertente di quanto abbiamo fatto in passato con questo personaggio. Non puoi accontentare tutte le persone perennemente. Se She-Hulk non fa per te, allora non guardarlo. Guarda qualcos’altro.