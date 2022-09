She-Hulk: l’episodio 3 si prende gioco dei commenti misogini

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e contiene anche una gag relativa ai commenti misogini del web contro la protagonista. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Dopo che il video dell’evasione di Abominio è stato trasmesso in rete, il web è impazzito e ha iniziato a insultare Jennifer Walters. Tra alcuni dei commenti, c’è un utente che si chiede perché togliere la virilità a Hulk, un altro che non vuole più super eroi donna e tanti altri che richiamano le board online della nostra realtà. Si tratta di una simpatica presa in giro per alcuni dei beceri utenti che no nriescono a concepire una protagonista femminile in una serie (o in un film) di super eroi.

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate della presa in giro ai commenti misogini nel terzo episodio di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.