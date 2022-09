She-Hulk: cosa succede nel finale dell’episodio 7?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e nel finale una nuova minaccia si affaccia sulla vita di Jen. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

L’episodio 7 di She-Hulk si conclude con Jennifer che torna a casa dopo aver capito di non dover perdere la testa con gente che non la merita. Schermo nero e torniamo indietro di tre giorni, la notte in cui Josh e Jen sono andati a letto insieme. Vediamo Josh che, dopo aver clonato la scheda del cellulare di Jen, manda un messaggio a Hulk King. Nel messaggio ci viene evidenziato che ha anche preso un campione di sangue dalla donna, che intanto giace nel letto dormiente.

