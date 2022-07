She-Hulk: la showrunner pensava che il permesso di usare Daredevil fosse uno scherzo

Il trailer di She-Hulk: Attorney at Law ha stupito il pubblico con l’arrivo di Daredevil nel suo storico costume giallo e rosso.

In una recente intervista con Collider, la showrunner Jessica Gao ha affermato che pensava di essere stata presa in giro quando i funzionari della Marvel le hanno detto che avrebbero potuto usare Daredevil nella commedia in aula.

Non abbiamo mai pensato che ci sarebbe stato permesso di usarlo, perché non sapevamo quale fosse lo stato del personaggio. E poi, non riesco a ricordare come, abbiamo sentito che sarebbe tornato e che era Charlie Cox, e abbiamo pensato “Possiamo usarlo? Ci è permesso?” E quando ci hanno detto di sì, non potevamo crederci, pensavamo fosse uno scherzo.

Una volta che Gao e il suo team hanno scoperto che Matt Murdock di Cox poteva essere utilizzato nella serie, hanno iniziato i lavori di sceneggiatura:

Abbiamo continuato a scrivergli e abbiamo continuato a scrivere la storia pensando solo: “Ok, da un momento all’altro ci diranno che non possiamo usarlo. Hanno commesso un errore. In realtà non hanno i diritti”. Ma ha continuato a diventare sempre più reale. Ed è stato così difficile mantenere quel segreto!

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

Fonte: Comic Book