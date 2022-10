She-Hulk: cosa succede nel finale dell’episodio 8 e perché non c’è la scena dopo i titoli di coda

Nel finale dell’episodio 8 di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile su Disney+ da qualche ora, la protagonista si trova di fronte a una minaccia. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Jennifer, la sua famiglia e i suoi amici vanno al galà in cui riceverà il premio come miglior Avvocato donna. Durante la cerimonia di premiazione, l’Intelligencia e Hulk King hackerano il maxischermo mostrando le notti focose di Jennifer.

She-Hulk si infuria e inizia a distrugger egli schermi, facendo scattare l’allarme del palazzo. Si avvera uno degli avvertimenti di Bruce all’inizio dello show: “Se ti vedranno come mostro sarà difficile non farti vedere come tale”. L’episodio si conclude con la folla spaventata che guarda una She-Hulk inerme di fronte a un gruppo di poliziotti.

Infine, non è presente una scena dopo i titoli di coda, probabilmente per mantenere la tensione creata dalla scena finale.

I primi otto episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

