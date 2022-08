She-Hulk: Jennifer, Nikki e Smart Hulk saranno i primi Funko POP della serie

Come per ogni serie tv di successo, anche per She-Hulk: Attorney at Law ci saranno dei POP di Funko.

I primi a essere annunciati dopo l’episodio di giovedì sono Jennifer Walters (nella sua forma umana), Hulk con un’inedita tuta blu, e Nikki, la migliore amica di Jen.

Nessuno dei tre sarà esclusiva di un determinato rivenditore, il che vuol dire che potete contattare il vostro negozio di fiducia per preordinarli.

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Vi piacciono i primi POP di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter