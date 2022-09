She-Hulk: Ginger Gonzaga pubblica la foto perfetta per far colpo su Benedict Wong

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 3 di She-Hulk: Attorney At Law, Nikki, interpretata da Ginger Gonzaga, è incaricata di trovare Wong, e per farlo utilizza una foto particolare. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Ignara della vera professione di Wong, Nikki spedisce una foto con una pila di libri, così da attirare l’attenzione del bibliotecario. Anche nella realtà, Ginger Gonzaga ha pubblicato su Twitter una foto con tanti libri, scatto che è stato notato proprio da Benedict Wong, pronto a incontrarla.

GG: C’è un solo modo per intrappolare un bibliotecario!

BW: Sto arrivando!

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate della foto per attrarre i bibliotecari di Ginger Gonzaga, co-star di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter