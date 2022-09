She-Hulk: Jameela Jamil condivide foto e video di Titania a New York

Jameela Jamil ha anticipato il suo ritorno nella serie She-Hulk: Attorney at Law condividendo delle foto e un video che mostrano Titania a New York.

Il personaggio era apparso brevemente nel pilot e tornerà nella quinta puntata. Jameela ha ora condiviso un video in cui appare con il costume di Titania mentre si trova nelle strade di New York e viene persino inseguita dai paparazzi. L’attrice aveva già portato il personaggio nella vita “reale” immortalando i momenti in cui distruggeva dei poster di She-Hulk.

Ecco la foto e il video pubblicati online:

TITANIA TAKES NEW YORK pic.twitter.com/qzhRJWjqCQ — Jameela Jamil 🌈 she/her (@jameelajamil) September 13, 2022

Che ne pensate dei post che ritraggono Titania a New York nell’attesa del suo ritorno in She-Hulk? Lasciate un commento!

I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

