She-Hulk: Jessica Gao loda il Daredevil di Charlie Cox

Tra i personaggi che appariranno in She-Hulk: Attorney At Law ci sarà anche Daredevil.

In una recente intervista con Collider, la showrunner Jessica Gao ha lodato quanto fatto da Charlie Cox, e il suo attaccamento al personaggio:

Ha una tale riverenza e amore per il personaggio. È chiaro che il personaggio significava così tanto per lui, ma si è anche divertito molto a recitare. Era totalmente pronto per le battute più divertenti e per avere questa dinamica con Jen e She-Hulk.