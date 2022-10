She-Hulk: Jessica Gao parla dell’unico dubbio di Kevin Feige sul finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Jessica Gao, la showrunner di She-Hulk: Attorney at Law, ha spiegato l’unico dubbio di Kevin Feige sul finale della serie tv. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Parlando del finale, e del relativo incontro tra Jennifer e l’IA K.E.V.I.N., la Gao ha raccontato che il vero Kevin Feige aveva dei dubbi sul cappello:

Ho scritto nella sceneggiatura che quando Jennifer incontra questa grande intelligenza artificiale, questa indossa un cappellino da baseball nero, un classico cappello in stile Kevin Feige. Quando il team di sviluppo visivo ci stava mostrando diversi possibili schizzi di K.E.V.I.N., tutti indossavano cappellini. Non importava che tipo di robot o macchina fosse, indossava un cappellino da baseball nero. Il vero Kevin mi ha detto: “Beh, non ha senso, perché un robot dovrebbe indossare un cappello?” Gli risposi: “Questa è la parte che non ha senso per te, Kevin, quella è la linea di logica che non attraverserai, ti abbiamo rappresentato come un intelligenza artificiale che controlla tutto l’universo cinematografico Marvel, ma la cosa che non riesci a superare è che potrebbe avere un cappello?'” E lui mi ha detto: “Sì.”

Alla fine Kevin ha ricevuto il suo cappellino nero, come avete potuto vedere nel finale.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book