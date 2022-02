sarà una delle seriein arrivo su Disney+ quest’anno, e sarà diretta da, regista di Marry Me e Una rete di bugie.

La regista ha recentemente svelato a Collider come ha ottenuto il ruolo nel progetto Marvel.

È stato un processo enorme e coinvolgente. Sono una grande fan del MCU, e in realtà ero una grande fan dei fumetti di She-Hulk, quindi quando ho sentito che ne stavano realizzando una serie, ho sfruttato la stampa per vendermi come la persona che avrebbe potuto portare questa storia su schermo. È stato un processo enorme e coinvolgente. La Marvel è uno degli ambienti più collaborativi al mondo. Anche se stanno producendo così tante cose, Kevin Feige, Lou D’Esposito, Victoria Alonso e Brad Winderbaum, erano interpellati per tutto. Il processo consisteva davvero nel mettersi sulla stessa linea d’onda e assicurarsi che avessimo la stessa mentalità. Nessuno era superiore a nessuno. Si tratta di dare vita a queste storie. È stato un lungo processo, ma di quei processi per ottenere un lavoro che diventano molto facili quando sei davvero appassionato del materiale alla fonte, cosa che nel mio caso era presente.

Kat Coiro non ha potuto svelare nulla di ciò che la serie ha in serbo, tuttavia, ha detto di essere incredibilmente felice della premiere dello show:

Non posso dire molto sulla serie, ma ne sono davvero felice. Parte di ciò che apprezzo del MCU è che è un universo in continua espansione. È quasi come un essere vivente che risponde davvero a ciò che sta accadendo nel mondo e ascolta davvero i suoi fan. Dirò che penso che ci sia una vera connessione con le persone che amano l’MCU e ascolta ciò che vogliono, e spero che soddisferemo i fan.

Al momento la serie non ha ancora una data di uscita, ma vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno novità a riguardo.

Alla regia della serie She-Hulk ci saranno Kat Coiro e Anu Valia. Jessica Gao, che ha vinto un Emmy per il suo lavoro in Rick and Morty, ha invece sviluppato il progetto e guida il team di autori che vi stanno lavorando. Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Nel cast del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008. Renée Elise Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia.

Creata da Stan Lee e dall’artista John Buscema, She-Hulk tra le pagine dei fumetti Marvel è l’alter ego di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, e ha fatto il suo debutto sui fumetti nel 1980. Quando la ragazza viene colpita da uno sparo, suo cugino le fornisce una trasfusione di sangue facendola trasformare in una creatura verde simile a Hulk. In 35 anni di storia è entrata a far parte degli Avengers e ha addirittura preso brevemente il posto di Ben Grimm nel team dei Fantastici Quattro.

