Nell’ultimo episodio della prima stagione di She-Hulk, nuova serie Marvel ora interamente disponibile su Disney+, appare Skaar, il figlio di Hulk. L’aspetto personaggio ha rapidamente suscitato polemiche in rete a causa dell’acconciatura indossata dal modello in CGI e ora un nuovo concept art svela il look alternativo, più vicino a quello dei fumetti, che era stato inizialmente preso in considerazione. Lo ha recentemente condiviso su Instagram il visual development artist Constantine Sekeri: le immagini mostrano Skaar con lunghi capelli fluenti e un’enorme spada sulla sua schiena.

Nella didascalia al post, che potete vedere qui sotto, Sekeris spiega:

Essendo un grande fan di Hulk e Skaar, ho iniziato con il riferimento al fumetto, come faccio di solito, prima di esplorare altre opzioni. Come concept artist, quando vieni assunto ti viene chiesto di aiutare a progettare e visualizzare la visione dello studio e del regista e noi forniamo molte opzioni in base a ciò che viene scritto e discusso e un personaggio può essere cambiato nel bel mezzo dell’ideazione a causa di modifiche alla sceneggiatura e cose così.

