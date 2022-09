She-Hulk: Madisynn avrebbe potuto sconfiggere Thanos secondo Patty Guggenheim

Patty Guggenheim, che ha interpretato la scatenata Madisynn nel quarto episodio di She-Hulk: Attorney At Law, ha commentato la teoria della collega Jameela Jamil su un improbabile scontro con Thanos.

Qualche settimana fa, Jameela Jamil aveva postato un tweet in cui era certa che Madisynn avrebbe potuto battere Thanos con semplicemente un cocktail in mano. Patty Guggenheim, in una recente chiacchierata con Marvel.com, ha ammesso di aver apprezzato il meme, e di essere sicura che Madisynn si sarebbe portata a casa la vittoria contro il titano.

Voglio dire, quello con me e Thanos. L’hai visto? So che potrebbe batterlo! È semplicemente divertente vedere le Gemme dell’Infinito in una mano e il drink nell’altra, mi ha fatto davvero ridere. È stato molto, molto divertente.

I primi sei episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book