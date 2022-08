She-Hulk: le nuove foto mostrano Daredevil in azione

Il profilo Twitter della serie She-Hulk: Attorney at Law ha condiviso delle nuove foto, regalando così anche il primo scatto che mostra in modo ravvicinato il ritorno di Charlie Cox nella serie Daredevil.

L’attore è apparso brevemente nel film Spider-Man: No Way Home in cui Matt Murdock aiutava Peter Parker con i suoi problemi legali e, prossimamente, sarà nuovamente protagonista con la serie Daredevil: Born Again.

Le foto condivise online mostrano ora il personaggio in azione sopra il tetto di una macchina e mentre indossa il suo costume giallo e rosso.

Su Twitter sono state condivise anche delle foto in cui appaiono Hulk, Abominio e Wong:

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 18 agosto.

