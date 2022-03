debutterà su Disney+ entro la fine dell’anno e finora non abbiamo mai visto ildella super eroina trasformata. Su Amazon però sono apparsi dei thermos dedicati allo show, che mostranonella sua versione verde. Si tratta di tre bicchieri diversi, in cui potete vedere l’alter ego verde di Jennifer Walters sia in costume sia a metà della trasformazione. Le schede prodotto sono state rimosse dal sito di e-commerce, ma potete vedere le foto dei Thermos qui in basso:

Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Nel cast del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008. Renée Elise Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia.

