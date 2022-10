She-Hulk: un fumetto in regalo con il QR Code dell’episodio 8

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 8 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e come siamo abituati dall’inizio dell’anno, contiene un QR Code. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Quando Jennifer e Matt si recano al magazzino rifugio di LeapFrog, sul palo è presente un QR code. Se lo scansionate, otterrete gratuitamente She-Hulk 9 del 2014, scritto da Charles Soule e disegnato da Javier Pulido. Nel numero c’è ovviamente anche Daredevil.

I primi otto episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

